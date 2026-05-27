VINCULAN A PROCESO A 4 DETENIDOS TRAS BALEO EN CATEO DE EX HACIENDA KALÁ

Por su participación en los hechos ocurridos el pasado 19 de mayo en la unidad habitacional Ex Hacienda Kalá, donde hubo balazos y un agente ministerial fue herido, Leonel “N”, Haziel “N”, Irving “N” y Andry “N” fueron vinculados a proceso como presuntos responsables del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, informó la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM).

Mediante un boletín, la corporación precisó que un juez de Control del Primer Distrito Judicial otorgó la vinculación, y que a Leonel “N” también se le vinculó por desobediencia y resistencia de particulares.

Los hechos se originaron cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones adscritos a la Fiscalía Especializada en el Combate al Narcomenudeo, en cumplimiento de una orden de cateo por delitos contra la salud, llegaron a un predio ubicado en la referida zona de esta ciudad capital.

Leonel “N” presuntamente accionó un arma de fuego e hirió al agente ministerial, mientras los demás imputados habrían incitado a que siguiera realizando detonaciones e incluso a que privara de la vida al servidor público.

Los cuatro fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público, que realizó las diligencias legales correspondientes. El 22 de mayo pasado fueron presentados ante el Juez de Control durante la audiencia inicial, y solicitaron la ampliación del término constitucional, que se reanudó el 26 del mismo mes, fecha en que se resolvió su vinculación a proceso.

Leonel “N”, Irving “N” y Haziel “N” permanecen en el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, mientras Andry “N” llevará su proceso en libertad.

Finalmente, el Juez de Control otorgó al Ministerio Público un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria.