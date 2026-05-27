RECHAZAN DISCURSOS DE ODIO EN REDES CONTRA LEGISLADORES Y MEDIOS Y PROPONEN LEYES PARA COMBATIRLOS

En sesión de tribuna, la legisladora y presidenta de la Mesa Directiva, Maricela Flores Moo, advirtió que no se deben minimizar los recientes hechos difundidos en redes sociales y plataformas digitales, en los que se realizan llamados a grupos armados, referencias al uso de armas y expresiones como “dar balas a quienes no están con el pueblo”, dirigidas contra diputadas, diputados, medios de comunicación y personal del Congreso.

Flores Moo subrayó que estos actos no son aislados, sino que existen antecedentes de conductas agresivas e irrespetuosas dentro del recinto legislativo, y señaló que la libertad de expresión se respeta, pero no justifica amenazas, intimidación o llamados a la violencia, y que las diferencias políticas deben resolverse mediante el debate, las ideas y las instituciones democráticas.

Reiteró el compromiso de la Mesa Directiva de garantizar la seguridad del Congreso sin limitar derechos, pero advirtió: “No podemos normalizar el discurso de violencia”.

Su postura fue respaldada por el legislador Carlos Ucán Yam, quien hizo un llamado a frenar los discursos de odio, amenazas y expresiones violentas difundidas en redes sociales y medios digitales. “Libertad de expresión sí, expresiones de odio y violencia no”, remarcó desde la tribuna.

Condenó los delitos de odio que incitan a la violencia y desdibujan el quehacer periodístico en el Estado de Campeche, por lo que ojalá no haya oídos sordos a la propuesta de la Mesa Directiva para impulsar acciones institucionales de coordinación, revisión y prevención dentro del marco legal.