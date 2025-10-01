EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 01 OCTUBRE 2025

GALARDÓN AL MÉRITO EMPRESARIAL.

Ya que la secretaria Hernández anda entregando galardones a familiares empresarios del gabinete estatal, como fue el caso con el mérito turístico, le sugerimos la entrega del galardón al mérito empresarial 2025 al santo niño del riñón donado, el brillante sobrino Seso Loco, cuyas atinadas decisiones le han permitido amasar una multimillonaria fortuna en tan solo siete años, algo que solo pudo superar Adán Augusto López Hernández.

Nos comentan que es propietario de una inmobiliaria con la cual ha adquirido a precios ínfimos múltiples terrenos y propiedades; de una constructora que nada construye, pero recibe los diezmos de las licitaciones estatales que gestiona; de una consultora con la cual cobra asesorías todo tipo, incluso a quienes construyen la nave espacial del Bienestar en Veracruz; y de una radiodifusora en la cual frecuentemente se le ve dando entrevistas.

Los negocios aparecen a nombre de “socios” que considera incondicionales, pero quienes previamente le endosaron el paquete accionario de las sociedades para evitar futuros malentendidos, reportan multimillonarios ingresos, pese a que no venden ni producen absolutamente nada. Y por si las moscas, ya acosa con denuncias a los medios que mencionan su corrupto nombre.

ALARMANTES VÍNCULOS CRIMINALES.

Ayer comentamos de la entrevista que realizó Brozo, el payaso tenebroso, al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en la cual confirmó que había denunciado al “cartel de Macuspana” ante organizaciones internacionales por su involucramiento con carteles criminales, los cuales son considerados terroristas por el gobierno norteamericano.

“El gobierno que hizo un abierto pacto con el crimen organizado, es este Cartel de Macuspana… López Obrador, el narcosenador corrupto de Adán Augusto López Hernández que era su secretario de Gobernación, el secretario de Marina, sus funcionarios, gobernadoras, gobernadores… Morena tiene un pacto con el crimen organizado, es un narcopartido que actúa como un cartel… asesinaron a más de siete personas vinculadas al huachicol fiscal…”

Se diga lo que se diga de Alito Moreno, una cosa es cierta: Lo que denuncia es verdad y fue corroborado por las mismas instituciones del gobierno mexicano, como la Fiscalía General de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública. Falta ver si la presidente Claudia Sheinbaum combate la corrupción huachicolera —que tiene a México en bancarrota y a los mexicanos sin medicamentos y cada vez peores servicios médicos—, o les brinda impunidad.