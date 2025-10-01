KO’OX OPERA EN LA ILEGALIDAD SIN PLACAS Y BAJO LA TOLERANCIA DE LA POLICÍA

En Campeche, los camiones del sistema de transporte urbano Ko’ox circulan a diario sin portar placas de circulación, a pesar de que la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular del Estado obliga a todos los vehículos de servicio público a contar con matrícula y tarjeta de circulación vigentes.

Esta irregularidad se mantiene a la vista de las autoridades, ya que los autobuses transitan sin restricción alguna en calles y avenidas.

A esta falta de control se suma el silencio de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, que hasta el momento no ha emitido explicación alguna sobre por qué las unidades del sistema Ko’ox circulan sin placas.