POR EXCESO DE VELOCIDAD Y DORMITARSE DESTROZA PATRULLA CONTRA POSTE EN PLAN CHAC

Con el frente destrozado acabó una unidad de la Policía Estatal luego de que el oficial a cargo, al exceder los límites de velocidad y quedarse dormido al volante, se impactara contra un poste de concreto en la colonia Plan Chac, en Campeche. El percance ocurrió poco antes de las 5 de la mañana y provocó la movilización de otros elementos policiacos que acudieron para auxiliar a los tripulantes.

La patrulla, una camioneta Chevrolet doble cabina con número 0812 y placas CM-368A-2, propiedad del Gobierno del Estado y asignada a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), circulaba sobre la carretera antigua a Kalá con dirección a la avenida Jaina. Fue al llegar al cruce con la calle Xpujil cuando el uniformado aparentemente dormitó, perdió el control e impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que detuvo el vehículo y dejó serios daños en la unidad oficial.

Aunque se desconoce si hubo agentes heridos, los demás uniformados fueron trasladados a otras patrullas mientras se solicitaba la intervención de una grúa de la corporación para retirar el vehículo dañado. La patrulla forma parte de las unidades recientemente entregadas por el Gobierno del Estado, lo que ha generado críticas, ya que a menos de un mes de su entrega, una de ellas quedó destruida. Se espera que, como en cualquier accidente, el conductor responsable sea puesto a disposición de las autoridades para el deslinde de responsabilidades.