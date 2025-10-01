¡ULTIMÁTUM A FORÁNEOS! SI EN 2 DÍAS NO SE LLEVAN SUS LANCHAS DE ISLA ARENA, LAS VAN A QUEMAR; INDIFERENCIA DE AUTORIDADES FEDERAL Y ESTATAL

Isla Arena, Calkiní.- Debido a que hasta el momento no obtienen respuesta y apoyo de autoridades federal y estatal, habitantes y pescadores de Isla Arena corretean a buzos foráneos y dieron ultimátum de 2 días a los demás “invasores” para retirar sus lanchas, de lo contrario, se las van a quemar.

Ante la tibieza de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la falta de ayuda del Gobierno Estatal, los isleños mantienen guardias en el puente de acceso a la comunidad para impedir que pescadores de otros Municipios sigan depredando especies utilizando artes prohibidas de pesca, como las compresoras.

Molestos, los inconformes recordaron que hace años quemaron lanchas de buzos foráneos, y ahora están decididos a hacer lo mismo si no se largan. “Se van porque se van”, advirtieron.