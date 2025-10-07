PRESUNTA INTOXICACIÓN POR CONSUMO DE GALLETAS CON MARIGUANA EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 26; PAPÁS EXIGEN A SEDUC Y FISCALÍA QUE INVESTIGUEN

Padres de familia, maestros y la dirección de la Escuela Secundaria Técnica Número 26, ubicada en la calle Crisantemo de la colonia Boquerón del Palmar en Ciudad del Carmen, están consternados por los hechos registrados el día de ayer, cuando varios alumnos resultaron intoxicados tras ingerir galletas que presuntamente contenían mariguana y habría llevado un estudiante.

Por esa razón, papás llegaron hoy temprano a la institución para exigir una investigación tanto a la Secretaría de Educación (Seduc) como a la Fiscalía, para identificar el origen de estos productos y detener la posible distribución de alimentos con sustancias tóxicas en las inmediaciones escolares.

Información preliminar, aunque aún no oficializada por las autoridades educativas, indica que un estudiante habría llevado las galletas al plantel y las ofreció a sus compañeros de salón. Al consumirlas, varios presentaron síntomas de intoxicación, lo que obligó a solicitar asistencia médica.

Aunque llegaron policías municipales, hasta el momento no se ha observado la intervención de personal de la Vicefiscalía para las diligencias correspondientes, lo que ha generado mayor preocupación entre la comunidad educativa.