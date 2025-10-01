SE APLICÓ LA LEY A MODO, SIN EMBARGO, LA GOBERNADORA AFIRMA QUE EL PROCESO FUE LEGAL
La gobernadora de Campeche, defendió la elección de Juan Pedro Alcudia Vázquez como presidente del Tribunal Superior de Justicia, asegurando que el proceso fue totalmente legal y que los cuestionamientos de diputados sobre incongruencias no tienen validez en este momento.
Sansores señaló que las restricciones mencionadas, como la prohibición de haber sido secretario o de ocupar ciertos cargos, solo entrarán en vigor cuando se aplique la reforma en 2027. “Entonces eso sí va a valer lo que hoy están diciendo”, afirmó, restando importancia a las críticas.
La mandataria subrayó que la terna fue presentada por ella en el congreso, y que los magistrados eligieron por unanimidad a Alcudia, por lo que pidió a los legisladores “estudiar la ley” y evitar confundir a los ciudadanos con declaraciones que, dijo, carecen de sustento en la normativa actual.