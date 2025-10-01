DICHOS DE LA GOBERNADORA CONFIRMAN QUE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS ES VENGANZA POLÍTICA CONTRA ALITO

La gobernadora de Campeche, confirmó que la construcción de una universidad en el fraccionamiento Miramar sirvió como justificación para expropiar ocho hectáreas de cuatro predios, dejando en claro que se trata de una acción con trasfondo político. Con frases como “ya todo es Alito, pues ni manera” y “los amparos no valdrán”, la mandataria evidenció que los intentos de bloqueo legal de sus opositores no impedirán el avance del proyecto