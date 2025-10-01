miércoles, octubre 1, 2025
Lo último:
Locales

DICHOS DE LA GOBERNADORA CONFIRMAN QUE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS ES VENGANZA POLÍTICA CONTRA ALITO

user editor

La gobernadora de Campeche, confirmó que la construcción de una universidad en el fraccionamiento Miramar sirvió como justificación para expropiar ocho hectáreas de cuatro predios, dejando en claro que se trata de una acción con trasfondo político. Con frases como “ya todo es Alito, pues ni manera” y “los amparos no valdrán”, la mandataria evidenció que los intentos de bloqueo legal de sus opositores no impedirán el avance del proyecto

También te puede gustar

Denuncian falta de prioridad al desarrollo económico de Campeche en el presupuesto

Campeche es el estado con el peor desempeño económico

Recomienda a Carlos Ucán capacitarse

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *