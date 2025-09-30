MULTA DE 2 MDP CONTRA JORGE GONZÁLEZ VALDEZ POR CRITICAR A LA GOBERNADORA ES UN EXCESO: PENSAMIENTO DISIDENTE; ES EL ROSTRO DE LA DICTADURA

En su programa transmitido a través de la plataforma web YouTube, Pensamiento Disidente habló del caso del periodista Jorge Luis González Valdez, cuya multa de 2 millones de pesos por criticar a la gobernadora calificó como un exceso, y alertó que esta censura y abuso de poder muestra el rostro de la dictadura contra la libertad de expresión y de pensamiento.

Expusieron que hay un exceso en el castigo, “porque no sólo se fue a la denuncia de violencia política en razón de género en artículos que no son firmados por él (González Valdez), sino también por el daño moral contra esta persona jubilada desde hace 8 años que tiene una manera de vivir honesta pero no lujosa, y lo condenaron a pagar 2 millones de pesos”.

Uno de los periodistas calificó como cobarde el que la gobernadora no haya denunciado de manera directa, “sino instruye a uno de sus empleados, y obviamente se ve que tienen un acuerdo con el juez, porque va rápido y condenado a pagar, pero bueno, y dices cómo compruebas que el daño moral implicó 2 millones de pesos de menoscabo”.

Es un exceso, insistió, y destacó que paralelo está la denuncia por violencia política en razón de género, “¿por qué? pues porque quieren que lo vean como violento con mujeres, o sea, es una manera de denigrar al opositor, oponente o adversario, y también para limitarlo, lo que es muy grave, pues tras ganar el primer amparo, a Jorge González Valdez le impusieron el censor”.

Con esta medida, la jueza le está otorgando al Estado de Campeche facultades inconstitucionales, lo que es contrario a los tratados internacionales, porque ahora todo lo que el periodista quiera escribir primero debe ser revisado por un burócrata, lo que va contra la libertad de expresión, sentenciaron.