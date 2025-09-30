FALLECE EDILBERTO ROSADO MÉNDEZ, IMPULSOR DEL DESARROLLO RURAL Y ACADÉMICO EN CAMPECHE
Este día se dio a conocer el fallecimiento de Edilberto Rosado Méndez, servidor público campechano con amplia trayectoria en el sector público y educativo.
Principales cargos y aportaciones:
• Director general del ITESCAM, donde impulsó proyectos como el apiario de abejas meliponas.
• Secretario de Desarrollo Rural de Campeche, desde donde promovió acciones productivas en beneficio de comunidades indígenas, entre ellas:
o Producción de abejas reinas en Pomuch.
o Reordenamiento de la apicultura en Hecelchakán.
o Consolidación del centro de acopio y manufactura de miel en Dzitbalché.
Su familia confirmó la noticia y pidió elevar oraciones por su descanso.