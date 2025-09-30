MARGARITA DUARTE SE DESPIDE AGRADECIDA Y MENCIONANDO LOGROS DURANTE SU GESTIÓN AL FRENTE DEL CECYTEC

San Francisco de Campeche.- Al señalar que con el dolor en su corazón tiene que decir que todo lo que comienza tiene un término, Margarita Nelly Duarte Quijano expresó que su nombramiento al frente del Cecytec llegó a su fin “con éxito, gracias a los maestros y a ustedes queridos alumnos logramos 24 premios nacionales, y seguiremos siendo la mejor prepa de Campeche”.

A través de un video en sus redes sociales, expresó que no se quiere despedir, “porque se va la maestra Margarita Duarte, pero se queda su amiga Magui Duarte, y estoy para servirles donde quiera que esté. Les mando un gran abrazo con todo mi cariño, y me los llevo grabados en mi mente y en mi corazón. Muchas gracias”.