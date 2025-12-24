INCERTIDUMBRE POR LA POSIBILIDAD DE QUE “RECORTES” AFECTEN SALARIOS EN SUTCOBACAM, ADMITEN

Ana Isabel May Cardeña, secretaria del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche (Sutcobacam), alertó sobre el riesgo que representan los recortes presupuestales proyectados para 2026 en el sector educativo, los cuales podrían afectar salarios y prestaciones de más de 120 mil trabajadores del subsistema de educación media superior, ante lo cual seguirán impulsando diálogos con las autoridades.

Admitió la incertidumbre que prevalece entre los agremiados ante la posibilidad de reducciones muy severas en el próximo ejercicio fiscal, al afirmar: “Sí, estamos preocupados. En 2025 logramos 300 millones de pesos tras una marcha nacional, aunque originalmente exigíamos 2 mil millones, lo que es recurso insuficiente para las necesidades del sector”.

May Cardeña destacó que, como parte de una federación y confederación nacional, mantendrán presión para evitar mayores afectaciones. “No vamos a dejar de impulsar diálogos con las autoridades, por eso ya hemos tenido acercamientos con el secretario de Educación, Mario Delgado, y con la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania González”, reveló.

Adelantó que en enero se definirá la distribución de los recursos ya asignados, pero insistió en que la posible disminución de fondos en 2026 es “preocupante”, especialmente para el rubro salarial. “Es prioritario proteger los ingresos de los trabajadores, y hasta ahora no h