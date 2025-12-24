NUEVAMENTE, LAYDA SANSORES ENTRE LOS SEIS PEORES GOBERNADORES DEL PAÍS; ENCUESTA DE SRC LA COLOCA EN EL LUGAR 27
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, volvió a aparecer en los niveles más bajos de aprobación ciudadana a nivel nacional. La más reciente encuesta de Statistical Research Corporation (SRC), correspondiente a diciembre de 2025, la ubica entre los seis gobernadores peor evaluados del país, al registrar apenas 49.6 por ciento de aprobación, cifra que la coloca en la posición 27 de un total de 32 mandatarios estatales evaluados.
Este resultado se suma a una serie de mediciones negativas que ha acumulado la mandataria campechana en distintos ejercicios demoscópicos durante los últimos meses. No se trata de una sola encuesta ni de una evaluación aislada, ya que otros estudios nacionales también han reflejado un rechazo mayoritario a su desempeño, lo que confirma una tendencia persistente de desaprobación ciudadana y cuestionamientos a los resultados de su administración.
Fuente: Statistical Research Corporation.