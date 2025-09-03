miércoles, septiembre 3, 2025
PRESENTA SHEINBAUM EL CAFÉ DEL BIENESTAR; SIGNIFICA REDUCIR LA POBREZA, AFIRMA

Ciudad de México.- Al afirmar que es comercio justo para beneficio del pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó hoy el Café del Bienestar, y anunció que pretende llegar al 100 por ciento de los productores de la montaña en Guerrero, para garantizar producto saludable, puro, lo cual además significa reducción de la pobreza.


Será más bienestar para los productores de café, subrayó, y dio a conocer que el producto ya está a la venta en las Tiendas de Bienestar de Guerrero.

