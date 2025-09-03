SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS LLEGÓ A PALACIO NACIONAL PARA REUNIRSE CON SHEINBAUM Y HABLAR DE NARCOTRÁFICO, ARANCELES Y SEGURIDAD

Ciudad de México .- Bajo fuerte comitiva de seguridad, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Palacio Nacional para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de un encuentro binacional para tratar temas como comercio internacional, combate al narcotráfico, migración y desarrollo de medidas de seguridad para reforzar diversos puntos de violencia en el país.



Trascendió que el fuerte dispositivo de seguridad integra a delegaciones de otras instituciones norteamericanas, así como periodistas e integrantes de medios desde la Unión Americana.



Después, a las 11:45, el funcionario norteamericano tiene contemplada una conferencia de prensa conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y a las 13:30 un encuentro con empleados y familiares de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.



La visita ocurre en medio del ataque a una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas del Caribe y, según se ha establecido, con origen en Venezuela.