RECONOCEN A EXDIRECTOR DE TRIBUNA CON GALARDÓN INTERNACIONAL EN REPÚBLICA DOMINICANA

La Agencia de Prensa Mundial APM de la República Dominicana otorgó el Galardón Internacional APM México a Jorge Luis González Valdez, exdirector del periódico Tribuna, como reconocimiento a su trayectoria en el ámbito del periodismo y la locución en el país.

De acuerdo con la certificación, el reconocimiento fue entregado en el marco de la Segunda Cumbre Mundial de la Voz y el Décimo Aniversario de la Agencia de Prensa Mundial, eventos que reunieron a representantes de medios de comunicación de distintos países. El documento señala que participó en la II Cumbre Mundial de la Voz y que su trabajo ha tenido presencia tanto a nivel nacional como internacional. La ceremonia se realizó en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UASD, en Santo Domingo, República Dominicana, el pasado 18 de abril de 2026.