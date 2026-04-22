ABUCHEOS RETUMBAN EN EL ESTADIO: AFICIÓN DE PIRATAS REPUDIA A LAYDA SANSORES

Un ambiente tenso se vivió en el estadio de los Piratas de Campeche cuando la presencia de la gobernadora Layda Sansores San Román fue recibida con abucheos por parte de la afición.

Lo que debía ser una noche deportiva terminó marcado por el rechazo público. Desde las gradas, los asistentes no ocultaron su inconformidad y expresaron su molestia de forma directa, rompiendo con cualquier intento de protocolo entusiasta.

La reacción espontánea de los asistentes dejó ver que el malestar no se limita a redes sociales o discursos políticos. La página oficial de Piratas prefirió manejar el momento de inauguración solo con fotografías para no evidenciar el desaire monumental.

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