EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 22 DE ABRIL DE 2026

SORDERA OFICIAL ANTE PLIEGO NORMALISTA

Porque tenemos un gobierno sordo que no escucha sus peticiones, los alumnos de la Normal Superior de Hecelchakán Justo Sierra Méndez se vieron obligados a bloquear de manera intermitente la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del ingreso al municipio en ambos sentidos, y lo seguirán haciendo hasta que la gobernadora Layda Sansores cumpla con las demandas plasmadas en el pliego petitorio académico que le entregaron hace ya algunas semanas.

Los alumnos demandan mejoras en la infraestructura y que se les otorgue mayor presupuesto alimenticio, pues sólo les dan la miserable cantidad de 50 pesos diarios para tres comidas al día. ¿Será que con eso coma un día la mandataria?, se preguntaron con ironía. Para sufragar los gastos de la protesta están cobrando peaje voluntario a los automovilistas y colgaron algunas mantas con consignas como “no queremos molestar, pero este gobierno nos obliga a protestar”.

Lo que inició como una movilización estudiantil terminó siendo una jornada de gran tensión en Hecelchakán, pues ante la indiferencia de Layda Sansores, los normalistas decidieron radicalizar sus protestas hasta ser escuchados. Siguen sin cumplirse los compromisos enumerados en el pliego petitorio y el gobierno no les ha dado la cara. La soberbia y la insensibilidad gubernamental podría ocasionar que el conflicto estudiantil siga escalando. Veremos cuánto le dura la sordera a la gobernadora “empleada del pueblo”.

PROTESTAS CARMELITAS EVADEN A LAZARUS

Llama la atención que cada vez que hay un problema mayor en el municipio del Carmen, el sector afectado se manifiesta en contra de la gobernadora Layda Sansores, pero nunca involucran al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus. ¿Será porque los afectados saben de su probada incompetencia y prefieren no pelarlo? ¿O porque él les patrocina la protesta con la condición de qué no lo mencionen?

Primero fueron los pobladores de Atasta que pedían una subestación eléctrica que les regularice el suministro de energía. Bloquearon la carretera y les prometieron cumplir pero nunca lo hicieron. Ahora son los pescadores de Carmen, Isla Aguada, Sabancuy, Atasta y otras comunidades pesqueras que exigen indemnizaciones y apoyos a los gobiernos estatal y federal —nuevamente excluyeron al municipal—por el derrame petrolero de Pemex que ha contaminado todas las costas del golfo.

¿Por qué se evade a la primera autoridad responsable, que es el alcalde? Hasta cuando le negaron a ese municipio la reubicación de Pemex y la feria del petróleo, nada dijeron los carmelitas de Pablo Gutiérrez Lazarus, que estaba ahí parado junto a Layda Sansores y el bandido corrupto de López Obrador. El cínico alcalde incluso aplaudió esas decisiones que terminaron hundiendo al Carmen en su peor crisis económica. Y como ya acostumbró a empinarse, no tarda en hacerlo de nuevo.