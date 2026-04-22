ABRE SHEINBAUM PUERTA A RELEVO EN DIRIGENCIA NACIONAL DE MORENA; INVITA A LUISA ALCALDE PARA CONSEJERA JURÍDICA

Durante su conferencia mañanera de hoy desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que invitó a la Luisa María Alcalde Luján a la Consejería Jurídica, y aunque dijo esperar respuesta de si acepta o no, se da como un hecho que habrá nueva dirigencia nacional en Morena.

La decisión se da tras la renuncia de la consejera Esthela Damián, quien irá a “trabajar” a Guerrero rumbo al 2027. En cuanto a si la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, sucedería a Alcalde Luján, Sheinbaum Pardo afirmó que tendría que dejar su cargo.