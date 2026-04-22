MIENTRAS MÉXICO DORMÍA, MORENA Y ALIADOS ELIGIERON A 3 NUEVOS CONSEJEROS DEL INE

En horas de la noche-madrugada, con 334 votos de Morena, PVEM y PT, la Cámara de Diputados eligió a tres nuevos consejeros del INE. En contra sufragaron PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Los nuevos consejeros son: Blanca Yassahara Cruz García, actual presidenta del Instituto Electoral de Puebla; Frida Denisse Gómez Puga, exconsejera del Instituto Electoral de Tamaulipas, y Arturo Manuel Chávez López, actual director de Talleres Gráficos de México.

En tribuna, Germán Martínez acusó a Morena de robar al árbitro electoral, y que los nuevos consejeros “no cuentan con legitimidad de origen”.

Un análisis del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (Opine), advierte irregularidades del proceso:

1) Origen viciado: la Jucopo fijó en la convocatoria criterios de valoración que debieron quedar en manos del Comité Técnico de Evaluación (CTE), lo que comprometió su independencia desde el inicio.

2) CTE bajo sospecha: el Opine cuestiona la integración del Comité por posibles vínculos con el oficialismo.

3) Sin reglas claras de evaluación: no se publicaron metodologías específicas para calificar currículum vitae, exposición de motivos, ensayo e idoneidad, lo que volvió irrefutables decisiones discrecionales.

4) Examen con dudas de integridad: hubo sospechas de filtración por calificaciones de 99/100 en aspirantes sin experiencia electoral directa, además de correlación entre notas altas y perfiles vinculados con la administración federal o con la presidencia del INE.

5) Perfiles expertos quedaron fuera: en la Fase 3 fueron excluidos aspirantes con 90, 86 y 85 puntos en el examen objetivo, y otros con menor calificación y menor experiencia acreditada pasaron.

6. Entrevistas inútiles para diferenciar: el Opine analizó 100 entrevistas con 479 preguntas, y concluyó que el mecanismo no sirvió para medir idoneidad: preguntas generales, sin seguimiento y con duración promedio de 12 minutos.

7) Finalistas bajo sospecha: el informe detecta varios perfiles con vínculos con la Administración federal, el partido gobernante o la estructura del INE de Guadalupe Taddei Zavala.

Con información de Juan Ortiz.