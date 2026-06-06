sábado, junio 6, 2026
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MORENA BUSCA INVISIBILIZAR Y ACALLAR VOCES CONGRUENTES ANTE VIOLENCIA EN CULIACÁN Y SINALOA: REGIDORA SÁNCHEZ

EXIGE QUE LUISA MARÍA ALCALDE Y SHEINBAUM OFREZCAN DISCULPAS PÚBLICAS POR EL DOLOR Y LA MEMORIA DE TANTAS VÍCTIMAS

A través de un video en sus redes sociales, la regidora sinaloense Erika Sánchez denunció que desde la mañanera, Morena no sólo busca invisibilizar y acallar voces responsables y congruentes, también quiere silenciar la verdad que viven Culiacán y Sinaloa después de 21 meses de violencia, desapariciones, extorsiones y miedo.

Y aseveró: “Luisa María Alcalde no pudo ser más inhumana e insensible al desestimar nuestra realidad y la crisis de v¡iolenc¡a, porque mientras ella miente frente a una pantalla, aquí vivimos entre calles llena de sangre, porque en este último mes sin Gobierno los homicidios no sólo no han bajado en un 63% como mintió deliberadamente, sino se han recrudecido y aumentado, sino mayo es el mes más violento de este 2026: 164 homicidios dolosos”.

Erika Sánchez exigió una disculpa pública tanto a Luisa María como a la presidenta Claudia Sheinbaum por el dolor y la memoria de tantas víctimas, que dejen a un lado la soberbia y asuman su responsabilidad como Gobierno y partido “ante tanta muerte en nuestro Estado”.

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