CIRCULA EN REDES: ¡DEL ABUSO POLICIACO A LA DISCULPA! ESPOSAN A VENDEDORA DE FLANES “POR CONFUSIÓN”

Sin confirmar que era la persona que perseguían o era blanco de un operativo, agentes policiacos al mando de Nicolás Nicomedes de los Santos Ramos sometieron y esposaron a una humilde vendedora de lotería y flanes, en medio de protestas de testigos por el injusto proceder de los uniformados.

Tras detectar el abuso y trato indigno, el propio Nicomedes apareció para ordenar que liberaran a la mujer, a quien luego ofreció disculpas y le tendió la mano, sin embargo, ¿habrá sanción o castigo a quien se “confundió” y cometió ese atropello y humillación?

La justificación oficial fue que la confundieron con otra mujer señalada de agresión, pero la comerciante fue víctima de un atropello y muestra que los genízaros actúan sin verificar.

Información y video: Visión Política.