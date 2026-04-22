miércoles, abril 22, 2026
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TERMINÓ REPARACIÓN EN POZO DE LA SUBESTACIÓN 2 UBICADA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA: SMAPAC; HOY SE RESTABLECE EL SERVICIO

El Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado de Campeche (Smapac) dio a conocer que finalizaron las acciones de reparación en pozo de la Subestación 2, ubicada frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche y que fue ayer vandalizada, por lo cual el suministro del líquido vital quedará restablecido en el transcurso de hoy.

Los trabajos terminaron hoy a la 1 de la mañana con la instalación de un arrancador, y de inmediato pusieron en funcionamiento los equipos para abastecer agua a la zona de Siglo 23 y Villas de Kalá.

Además, la dependencia informó que la Fiscalía se hizo el peritaje y se llevó las evidencias necesarias para los trámites correspondientes.

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