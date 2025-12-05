MORENA QUIERE AHORA ARRODILLAR A LOS CAMPESINOS CON LA NUEVA LEY DE AGUAS: RICARDO ANAYA

“EL ARTÍCULO 22 IMPIDE TRANSMISIÓN DE CONCESIONES”

Con el título “La verdad oculta de la reforma al agua”, el senador panista Ricardo Anaya Cortés subió un video a sus redes sociales donde lee el artículo 22 reformado de la Ley General de Aguas, que ahora dice: “Los derechos amparados en las concesiones y asignaciones, no serán objeto de transmisión”, y exigió a Morena no mentir, pues quiere arrodillar a los campesinos, y por esa razón están protestando.

Primero muestra a Adán Augusto López en tribuna reclamando al panista por qué afirma que Morena miente, tras el panista respondió leyendo el artículo 22: “Los derechos amparados en la concesiones y asignaciones, no serán objeto de transmisión. Punto, no mientan, si no ¿entonces por qué están tomados los puentes con Estados Unidos?, ¿por qué está rodeada la cámara de tractores?, ¿por qué están los campesinos inconformes?”.

Luego muestra la minuta de la Cámara de Diputados, con “una nueva Ley General de Aguas, una reforma a la Ley de Aguas Nacionales, estudiamos con cuidado y atención 169 artículos, y queremos desde ahora denunciar dos dardos envenenados en esta reforma que bajo ninguna circunstancia vamos a acompañar: la adicción por el control político, pues a la mala se hicieron de la mayoría calificada en este Senado, tomaron el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, controlan todos los colegiados y jueces de Distrito y administrativos. No tienen llenadera, y ahora quieren el control del agua, tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión, pues antes de la modificación, el productor podía vender su parcela y transmitirla, pero ahora no”.

Si el campesino quiere vender su tierra y tiene una concesión de agua se inventaron ustedes un nuevo procedimiento: ahora hay una reasignación, siempre y cuando se le pegue la gana a la autoridad de Morena. En otras palabras, podrás vender tu tierra, pero el agua regresa al Gobierno, subrayó Anaya Cortés.

Y agregó: “Mienten sobre ‘acaparadores’, un solo senador oficialista tiene más títulos que todos los panistas”