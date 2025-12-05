AL FIN RECIBIÓ LA COMUNA DE CAMPECHE EL OFICIO ESTATAL PARA DISPONER DE MATERIAL PARA BACHEO: BIBY

EROGAN $19 MILLONES EN ESA LABOR

San Francisco de Campeche.- Por fin, después de un año, Gobierno del Estado entregó el oficio a la Comuna de Campeche para que pueda recibir el material donado por Pemex para labores de bacheo, confirmó la alcaldesa Biby Rabelo.



En cuanto a las labores de Bacheo Imparable, recalcó que el Ayuntamiento tiene cada año su abastecimiento, y por eso aunque no tuvo apoyo 3 años trabajaron pese a las lluvias, y refirió que al programa destinan unos 19 millones de pesos, de ahí la importancia de recibir el apoyo de Pemex, pues anteriormente eran erogados hasta 60 millones en esa tarea.