HOTEL MAYA EDZNÁ ESTÁ CLAUSURADO PORQUE ADEUDA $50 MILLONES POR FALTA DE LICENCIAS Y TRÁMITES, REVELAN

San Francisco de Campeche.- Mijail Bastarrachea Castillo, tesorero del Ayuntamiento de Campeche, precisó que el Hotel Maya Edzná fue clausurado debido a una deuda acumulada de unos 50 millones de pesos, derivada de la falta de trámites legales desde el inicio de su construcción.



El funcionario municipal explicó que la administración del hotel no cumplió con los requisitos básicos para operar, entre ellos la obtención de dictámenes de Protección Civil y de Desarrollo Urbano, además de no contar con licencia de funcionamiento ni de construcción. “No tienen nada”, resumió Bastarrachea Castillo.



El cierre del inmueble fue la semana pasada tras inspección realizada por las autoridades municipales, y el tesorero explicó que personal del hotel reconoció que no cuentan con la documentación necesaria y que, además, la empresa que actualmente lo opera es distinta a la que lo construyó y a la que tramitó los permisos iniciales, lo cual ha generado un conflicto interno entre ellos, pues no logran llegar a un acuerdo sobre las responsabilidades legales y financieras.



“Entre ellos tres no se quieren poner de acuerdo. Uno dice que pagará la licencia de funcionamiento, otro la licencia de construcción y otro más asegura que no sabe nada de Protección Civil. Así no pueden brindar un servicio a la ciudadanía”, sentenció.



El monto total adeudado incluye multas, pagos pendientes por licencias y dictámenes obligatorios, ante lo cual las autoridades municipales han sido claras: el hotel permanecerá clausurado hasta que regularice su situación. “Para tramitar la licencia de funcionamiento necesitan contar también con los dictámenes de Protección Civil y Desarrollo Urbano”, subrayó el tesorero.