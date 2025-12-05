“‘¿QUÉ FRACCIÓN ES ESTA? NO ME LA SÉ’: DIPUTADO MORENA ADMITE NO SABER LEER NÚMEROS ROMANOS DURANTE DISCUSIÓN DE LA LEY DE AGUAS

Durante la revisión del dictamen de la Ley Nacional de Aguas en comisiones de la Cámara de Diputados, el legislador de Morena por Baja California, José Armando Fernández Samaniego, se detuvo al intentar leer una fracción redactada en números romanos y expresó: “¿Qué fracción es esta? No me la sé.”



El diputado pidió apoyo a una compañera para continuar la lectura, hecho que quedó registrado en la transmisión oficial y fue difundido posteriormente en redes sociales por la periodista Laura Bruges. El episodio generó comentarios sobre la preparación de algunos integrantes del Congreso en la lectura de documentos legislativos.