EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA AL ENCARGADO DE AUDITAR LA CORRUPCIÓN

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez, presentó una denuncia contra el titular de la Auditoría Superior de la Federación ante la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados. El señalamiento es grave: incumplimiento de obligaciones legales y presuntas anomalías en la gestión del órgano responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos del Estado.

En su planteamiento, la titular del SNA advirtió que no puede normalizarse la omisión institucional y que, cuando una autoridad falla, debe activarse el Estado de derecho. El hecho de que el órgano que audita al Estado sea acusado de no cumplir la ley coloca bajo cuestionamiento la credibilidad del sistema de fiscalización.

La denuncia ocurre en medio de un conflicto interno prolongado dentro del propio Sistema Nacional Anticorrupción. En los últimos meses se han registrado sesiones canceladas, acusaciones cruzadas, ausencias de consejeros y llamados públicos a renuncias, lo que ha debilitado su operación y capacidad de respuesta.

Que la presidenta del SNA denuncie al auditor superior expone la crisis de las instituciones creadas para vigilar al poder, hoy atrapadas en disputas internas y desgaste, mientras el discurso oficial insiste en la narrativa de un combate frontal a la corrupción.