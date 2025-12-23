MENOR ORIGINARIO DE ESCÁRCEGA VIAJABA EN AVIÓN DE SEMAR QUE SE ESTRELLÓ EN TEXAS

El menor que era trasladado en el avión de la Secretaría de Marina que se estrelló en Galveston, Texas, era originario del municipio de Escárcega, Campeche. Se trataba de un niño de dos años de edad con quemaduras de gravedad, quien formaba parte de un traslado médico de carácter humanitario con destino a Estados Unidos, donde recibiría atención especializada a través de la Fundación Michou y Mau, dedicada a la atención de menores con lesiones por quemaduras.

Previo al vuelo, el menor fue atendido y estabilizado en el Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, antes de abordar la aeronave Beech King Air 350 de la SEMAR. El accidente ocurrió durante la maniobra de aproximación al Aeropuerto Scholes, en Galveston, donde viajaban ocho personas entre tripulación y personal médico, según reportes oficiales y versiones de medios de comunicación.