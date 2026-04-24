SE RÍE SHEINBAUM ANTE AFIRMACIÓN DEL EMBAJADOR DE EU DE QUE EL SECTOR PRIVADO NECESITA CERTEZA, SEGURIDAD Y CERO CORRUPCIÓN

En un evento en Sinaloa, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, afirmó que el sector privado necesita “certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción”, y al preguntarle a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de hoy qué opina, tras dejar de mirar el atril se rió y respondió: “Digamos que es lo que estamos haciendo. Ellos allá y nosotros acá”.

Y agregó: “En Estados Unidos es también importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción y con certeza jurídica. Hasta ahí”.