HIJO DE EBRARD VIVIÓ SEIS MESES EN LA RESIDENCIA MÁS CARA DE LA CANCILLERÍA MEXICANA EN EL EXTERIOR, SEGÚN LATINUS

Renta en Londres superaría los 800 mil pesos al mes; presencia diplomática ronda los 25 millones anuales

Una investigación difundida por Latinus señala que el hijo del excanciller Marcelo Ebrard habría permanecido durante seis meses en la residencia oficial de la Embajada de México en Londres, considerada la más costosa entre las 56 propiedades arrendadas por el Estado mexicano en el extranjero. De acuerdo con el reportaje, el inmueble ubicado en Belgrave Square implica un gasto superior a 800 mil pesos mensuales, en una de las zonas más exclusivas de la capital británica, mientras el propio Ebrard defendió la estancia de su hijo al afirmar que no representó un abuso.

Según documentos citados por Latinus, la propiedad es arrendada a la compañía Grosvenor Estate Belgravia, vinculada al duque de Westminster, uno de los hombres más ricos del Reino Unido. La investigación también refiere que el Estado mexicano no posee inmuebles propios en ese país y que, sumando la renta de oficinas adicionales de la Cancillería, el gasto anual por la presencia diplomática en Londres ronda los 25 millones de pesos. Contexto en el que se ubicó la estancia del hijo del entonces canciller entre octubre de 2021 y abril de 2022.