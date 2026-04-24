APOYA A QUIENES DEFIENDEN A CAMPECHE, NO A LOS MORENISTAS QUE PROTEGERÍAN CORRUPTELAS DE LOS QUE HOY GOBIERNAN: RICARDO MEDINA

En un video divulgado en sus redes sociales, el dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, alertó sobre el acto partidista realizado el pasado miércoles por Morena y encabezado por la gobernadora Layda Sansores: “No te confundas y que tampoco te engañen, no se trata de que sea mujer o de que sea hombre, que sea de Campeche o de Carmen, si ellos llegan al poder de la mano de quienes hoy gobiernan, ten claro algo: los van a proteger, a encubrir en sus actos ilegales, a voltear la vista frente a sus actos de corrupción”.

Si lo que verdaderamente quieres es que no haya más ejecuciones en Campeche, que la economía vuelva a resurgir y no esté abandonada como está en estos momentos, que la corrupción se combata y sancione, entonces no puedes apoyar a quienes son parte de lo mismo, a quienes van a llegar de la mano de quienes hoy gobiernan y van a hacer lo mismo.