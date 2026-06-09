OTRA VEZ EL SESO

Los petistas no repudiaron solamente a Gerardo Sánchez Sansores. En realidad reflejaron el sentir mayoritario del pueblo que ya no quiere nada con esa familia…

Era de esperarse esa nueva pirueta política del Gobierno de la Señora Layda Sansores para inyectarle oxígeno a la inadvertida campaña interna que desde hace varios meses viene realizando Gerardo Sánchez Sansores, alias “Seso Loco”, para tratar de figurar en la vida pública estatal.

Su cuestionada y repudiada designación como coordinador de afiliaciones del Partido del Trabajo, refleja el sentir de la mayoría del pueblo campechano, no particularmente hacia la persona de Gerardo, sino en general a toda la familia Sansores: el pueblo ya no los quiere y jamás les va dar su voto.

Resucitarlo mediante un cargo político en el PT reveló al mismo tiempo otras realidades. La primera es que el PT sigue siendo un partido mercenario. Que Antonio Gómez Saucedo se presta a cualquier jugarreta que pueda redituarle beneficios políticos y económicos, y que la militancia les vale un cacahuate.

Se reveló también la mano de la gobernadora en esa imposición. Un telefonazo al “Profe” Beto Anaya fue suficiente para catapultar a su sobrino, con lo que también se esfumó el cueno de que estaban peleados. Hasta para fingir son malos.

Y esta última acción también confirma que la gobernadora está totalmente involucrada en el proceso de sucesión. Aparentemente ya designó como su candidato a Pablo Gutiérrez Lazarus, pero no deja de ponerle obstáculos, ni deja de abanicar las posibilidades de Liz Hernández y ahora una vez más, impulsar a su sobrino.

Esquivar el veto al nepotismo mediante la postulación de su sobrino por el Partido del trabajo, es una mentira de kínder garden que nadie creyó. Todos sabemos también que el Seso Loco carece de capacidad y de arrastre para buscar la gubernatura, por lo que es clara la jugada: lo van a querer meter de diputado federal plurinominal para protegerlo de posibles investigaciones futuras.

¿Dejaron en el aire a Marcela Muñoz quien también aspira a una pluri federal? Aparentemente sí, porque a la señora Sansores no le va alcanzar su menguado y casi inexistente peso político, para inscribir a dos diputados de representación proporcional. Y si le dan a escoger, sin duda alguna que cedería al llamado de la sangre y dejaría a la deriva a su querida Marcela.

¿Se movió el tablero político con la nueva irrupción de Gerardo en la vida pública? Para nada. Es un cero a la izquierda y no representa ningún riesgo para Pablo Gutiérrez. Lo que sí ha causado es una división interna muy fuerte en el PT que les va salir muy caro en las urnas.