EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE DICIEMBRE DE 2025

INESPERADO ARRANQUE SUCESORIO.

En los primeros días de diciembre, en entrevista por AtypicalTeVe, con Carlos Alazraki, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que “en Campeche vamos a hacer un gran acuerdo, una gran coalición… con la mujer o el hombre que construya un gran frente… vamos a ganar la gubernatura a estos cínicos y corruptos de Morena”. Dos semanas después Eliseo Fernández Montúfar hizo pública su aspiración a buscar la gubernatura.

En su discurso, Eliseo ordenó a sus seguidores evitar confrontaciones con los que piensan diferente —o sea los de Morena— y con la gobernadora Layda Sansores, al tiempo que anunció que hará equipo con la presidenta Claudia Sheinbaum —léase, ya hay acercamiento—, que buscará acuerdos con Alejandro Moreno —que también lo debe haber ya—, y en general con quienes le ayuden a sacar a Campeche del decrecimiento.

Se anticipa que los partidos opositores lograrán conformar un frente único desde el cual buscarán acabar con esta catástrofe morenista que trajo Layda Sansores, que mantiene a Campeche en su peor crisis económica, acentuada por la inseguridad, el desempleo, pésimos servicios médicos, falta de medicamentos, mayor pobreza y desesperanza. Las condiciones están dadas, pues conforme se acerca el fin de este nefasto y rapaz sexenio, se multiplica el repudio a este gobierno por sus nulos resultados.

EMBLEMÁTICO, EL ACOSO A TRIBUNA.

Presentaron el libro “Cállense, los nuevos rostros de la censura”, y entre los casos emblemáticos que recoge la obra están la censura de Morena contra De Mauleón y El Universal, la ofensiva de la gobernadora Layda Sansores contra el diario Tribuna Campeche, y el hostigamiento persistente contra Latinus y otros medios críticos.

El columnista Héctor de Mauleón advirtió en la presentación que “ahora se te persigue desde el Derecho”, o sea con denuncias, carpetas de investigación, resoluciones que obligan a disculpas forzadas, sanciones económicas y penas de cárcel. Por ello el compilador Humberto Musacchio llamó al gremio a organizarse frente a una oleada de censura que, afirma, tiene sello político.

Musacchio explicó que este nuevo escenario combina acoso judicial, violencia política de género y campañas de descalificación para intimidar a los periodistas. Describió el momento actual como una “ola represiva” impulsada por autoridades estatales y líderes legislativos de Morena, que recurren a fórmulas legales para castigar la crítica, contraviniendo el papel constitucional de la prensa como contrapeso y vigilante del poder. ¿Lo entenderá Layda Sansores?