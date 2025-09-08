CAMPECHE ES LABORATORIO DE MORENA PARA MEDIDAS DICTATORIALES: RUBÉN MOREIRA; LEY DE EXPROPIACIÓN TAMBIÉN PERSEGUIRÁ A CRÍTICOS, AFIRMA

En su programa “Con peras, manzanas y naranjas, el diputado federal Rubén Moreira Valdez condenó la reciente aprobación de la llamada Ley de Expropiación o de despojo y advirtió que Campeche se ha convertido en un laboratorio de Morena, para medir las reacciones ante disposiciones dictatoriales que atentan contra derechos como la propiedad privada o la libertad de expresión.

Acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub, el líder congresista criticó que la mayoría morenista en el Congreso local aprobó en menos de una semana un dictamen que cancela el derecho de los ciudadanos a defender su patrimonio frente a una declaratoria de utilidad pública, y subrayó que esta legislación también constituye un instrumento de persecución política contra los opositores al gobierno Estatal y Federal.

“Con esta ley, no habrá recurso legal alguno para oponerse a una expropiación. Además, será la Secretaría de Finanzas la que determine el monto de la indemnización, designando a un perito ‘calificado’ bajo su propio criterio. Esto es un atropello que pone en riesgo la seguridad jurídica de las familias y desalienta cualquier inversión en Campeche”, puntualizó.

A esta situación, advirtió, se deben sumar los actos de censura e ¡ntim¡dación contra los medios críticos, como recientemente sucedió con el periodista Jorge González Valdez, a quien se le prohibió hacer menciones de la gobernadora de Campeche y se le impuso un censor que debe evaluar sus reportes antes de darles difusión. En tanto, el Tribunal Electoral del Estado (TEEC) obligó a otros profesionales de la comunicación a ofrecer disculpas públicas a la mandataria por comentarios realizados en su programa de análisis de YouTube.

Miguel Ángel Sulub expuso que con la Ley de Expropiación se elimina un artículo que protegía a los propietarios en las mejoras que le hacían a la propiedad y eso permitía subirle el valor. “Si el dueño estaba inconforme con lo que el Gobierno del Estado le quería dar, él podía promover un juicio pericial, ahora sólo aplicará el valor comercial de la última transacción más la inflación”.

Agregó que es lamentable la actuación del Gobierno de Morena, en materia de censurar, de borrar la libertad de expresión, de atemorizar, y ahora con estas reformas a la Ley de Expropiación.

Mario Di Costanzo afirmó que Campeche no merece ser un laboratorio de autoritarismo. “La violencia y esta ley de despojo representan una doble amenaza: contra la seguridad de la gente y contra el desarrollo económico del Estado”, apuntó.

En materia de seguridad, Rubén Moreira reprochó que la mandataria estatal permitiera la actual crisis de v¡ol3ncia, sin precedentes. Precisó que en lo que va del año, de cada 100 hom¡cid¡os dolosos registrados en la entidad, 70 han sido 3j3cuc¡ones, fenómeno que antes no se observaba.

Aseveró que los datos oficiales han generado molestia en la gobernadora Layda Sansores, quien incluso se quejó durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad de que las exhiban y pidió que no se difundieran.