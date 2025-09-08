HALLAN MUERTO A CAPITÁN DE MARINA INVESTIGADO POR EL CASO DEL HUACHICOL FISCAL EN TAMAULIPAS; RECIBIÓ SUPUESTOS SOBORNOS DE 100 MIL PESOS

Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de Marina presuntamente involucrado en el caso de huachicol fiscal, por lo cual está incluido en la carpeta de investigación por recibir supuestos sobornos de 100 mil pesos, fue hallado hoy sin vida.

Hasta el momento no ha sido precisado en qué condiciones lo encontraron, mientras la Secretaría de Marina (Semar) lamentó el fallecimiento y mencionó que colaborará con las autoridades competentes para el pleno esclarecimiento de los hechos.

Pérez Ramírez se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, y fue señalado por el exdirector de Aduanas de Tampico de haber recibido presuntos sobornos de 100 mil pesos, como parte de la red de huachicol fiscal encabezada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías.

Por esa razón, el nombre del capitán de Marina estaba en la carpeta de investigación del caso, aunque aún no contaba con orden de aprehensión.

Según el testimonio del exdirector de la Aduana de Tampico, por cada barco que atracaba recibía un millón 750 mil pesos, que era repartido entre el personal aduanal y de Marina para garantizar su colaboración de la siguiente manera:

Por cada buque, Santo recibía 300 mil pesos; personal de Unaprop, 250 mil pesos; Claudio E. V., subdirector de Operaciones de Aduana de Tampico, 200 mil pesos; y capitán Sergio V., subdirector de Vigilancia y Control, 125 mil.

Además, Perla Elizabeth C. S., jefa de Departamento y Operaciones, 125 mil pesos; Endira Xóchitl P. Ch., jefe de Departamento de Recintos Fiscales, 125 mil; Ismael R. M. y Anatalia Jocelyn G. G., verificadores, 100 mil cada uno; Raúl Mendoza, jefe de Departamento de Módulos, 125 mil; modulador, 100 mil; y los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Raúl T. G., 100 mil pesos cada uno.

