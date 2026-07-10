HAY QUE TRABAJAR EN ACCIONES, NO EN EL DISCURSO ANTE LA VIOLENCIA QUE SE VIVE EN CAMPECHE, AFIRMAN

-“CUANDO NO TENEMOS SEGURIDAD HAY QUE RECLAMARLE A LA AUTORIDAD”: ADRIANA ORTIZ

“Todos tenemos derecho a vivir en paz y a vivir seguros y cuando no tienes esa seguridad y esa forma de vivir, pues se lo tienes qué reclamar a alguien y al único que se lo puedes reclamar es a la autoridad, porque no hay nadie más”, aseveró la abogada y exrectora de la Universidad Autónoma de Campeche, Adriana Ortiz Lanz, y afirmó que no sólo hay que trabajar en el discurso, sino en acciones ante la v¡ol3ncia que se vive en la entidad.

Y subrayó: “Ya no podemos decir que estamos bien, porque nadie debería tener miedo de salir de su casa, dejar la puerta abierta o sacar sus mecedoras a la banqueta y estar encantados de la vida, como antes vivíamos sobre todo en la capital del Estado”.