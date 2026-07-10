viernes, julio 10, 2026
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“YA BASTA DE DESABASTO DE QUIMIOTERAPIAS Y MEDICINAS EN EL ONCOLÓGICO DE CAMPECHE”: FUNDACIÓN 500 PADRINOS

-“LAS AUTORIDADES Y NUESTROS REPRESENTANTES NOS ESTÁN QUEDANDO A DEBER”

Circula en Redes.- A través de la Fundación 500 Padrinos, paterfamilias exigen una solución urgente al desabasto de quimioterapias, medicamentos y materiales indispensables para su aplicación a niños y niñas con cáncer, en el hospital de Oncología de Campeche.

El no recibir a tiempo sus medicamentos impacta en la salud de los pacientitos y sus familias, pues el personal no tiene material para aplicarlo, y las becas no son suficientes para comprar quimioterapias.

A la publicación, agregaron el texto: “Rodando Voy, Reciclando y Ayudando Estoy”.

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