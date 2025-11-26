HOTEL EDZNÁ DEL TREN MAYA ANUNCIA CIERRE TEMPORAL DESDE HOY PARA CUMPLIR ESTÁNDARES DE SEGURIDAD

San Francisco de Campeche.- Para apegarse a las normativas municipales y cumplir con los más rigurosos estándares de seguridad, la Dirección General Hoteles Grupo Mundo Maya anunció que su hotel ubicado en Edzná y perteneciente al Tren Maya, cerró temporalmente desde hoy 25 de noviembre de 2025.



A través de un comunicado, anuncia también que su equipo de atención al cliente contactará directamente a los huéspedes con reservas afectadas, para coordinar el reembolso total de pagos o, si lo prefieren, facilitar su reubicación en alguno de sus otros 5 exclusivos hoteles turísticos, sujetos a disponibilidad.