EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 23 DE OCTUBRE DE 2025

LAYDA GASTA MILLONES EN VIATICOS.

En el gobierno de Layda Sansores no hay austeridad franciscana, y menos aun se vive en la cacareada “justa medianía” que falsamente predica Claudia Sheinbaum, la presidente que vive en un palacio. Está semana el diario La Razón de México publicó un reportaje con información oficial obtenida a través del portal de transparencia, que señala que en 2024 la gobernadora pagó más de 14 millones de pesos en viáticos dentro del país y en el extranjero.

“Layda Sansores gastó en 2024 14 millones 153 mil 724 pesos, en viáticos, dentro del país y en el extranjero, lo que representa un gasto en promedio por día de 38 mil 777 pesos, cifra que es cinco veces más del dinero destinado a la búsqueda de personas desaparecidas en el estado… Sansores prefirió gastar más viáticos dentro y fuera del país que atender el incremento de personas desaparecidas”.

El diario señala que de enero a octubre de 2024 se reportaron 18 desapariciones en la entidad, mientras en ese mismo periodo en 2025 la cifra ascendió a 36, un alarmante incremento del 100%. Mientras el crimen continúa al alza desde hace 4 años, la gobernadora pasea cada fin de semana por doquier, con cargo al erario de los campechanos. ¿Será por estos gastos innecesarios que la Safin no le paga a los proveedores? ¿O es que la familia gobernante disfruta arruinarlos?

SIN LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN CAMPECHE.

Seguimos siendo noticia nacional, aunque para mal. El diario sonorense Expreso, en su editorial Entre Nos, de Mr. X, comenta de los embates de Layda Sansores a la libertad de expresión, ahora que busca censurar a Telemar. Sintetizamos.

“En Campeche las cosas no van nada bien en materia de libertad de expresión… La Fiscalía de Justicia, muy afín a la gobernadora Layda Sansores, solicitó a la televisora Telemar un listado con los nombres de reporteros, conductores, editores y demás personal editorial. Asimismo, le pidió que le entregue las publicaciones críticas hacia la administración de la gobernadora morenista. La dependencia le puso un plazo de cinco días hábiles al medio para entregar lo solicitado. El caso lo precede otro que también fue visto a nivel nacional como un ataque a la libertad de expresión, nos referimos a la orden judicial que se dictó para que un periódico no mencionara más a la gobernadora, pero también le estableció la figura del ‘censor’. De ese tamaño…”

Layda Sansores no quiere que se mencione el fracaso rotundo que ha resultado su nefasta administración, incapaz de procurar crecimiento económico, empleos formales, seguridad, abasto de medicamentos y mejores servicios médicos. No solo no rinde cuentas, sino que gasta millones en viáticos. Pues si, por eso quiere censurar a los medios de comunicación.