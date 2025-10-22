AÚN EN LA REGULARIZACIÓN DE TERRENOS PARA CONSTRUIR VIVIENDAS PARA EL BIENESTAR, PERO ESTE AÑO INICIA EL PROGRAMA: LIZ HERNÁNDEZ; 3 MIL PARA CARMEN

La secretaria de Gobierno, Liz Hernández, informó que el programa federal “Vivienda para el Bienestar” contempla la construcción de 5,500 viviendas en la capital del Estado y más de 3,000 en Carmen, además de otras en Municipios como Escárcega y Candelaria, donde también iniciarán este año.

Explicó que actualmente se trabaja en la regularización de los terrenos donados por el Ayuntamiento de Carmen y el Gobierno del Estado, para arrancar las primeras etapas del proyecto. “Estamos por concluir los trámites de regularización, y en cuanto estén listos comenzará la construcción, que será este año en firme”, aseguró.

Las inscripciones se realizarán a través de la Secretaría de Bienestar federal, la cual aplicará filtros para garantizar que los apoyos lleguen a quienes realmente los necesitan: personas sin vivienda propia y con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos.

Liz Hernández destacó que el programa responde a una demanda social histórica de acceso a vivienda digna, tanto para trabajadores afiliados al Infonavit como para quienes no cuentan con esa prestación.

Respecto a la Ley de Expropiación, aclaró que no se prevé ningún proceso en Carmen con fines habitacionales, pues el programa se realizará sólo con terrenos donados y regularizados.