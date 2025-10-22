DESMIENTE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMUNA QUE PIPA HAYA ARROJADO AGUAS NEGRAS A LA VÍA PÚBLICA; “NO MANEJAMOS LÍQUIDOS RESIDUALES”

En respuesta a la falsa información que ha circulado en redes sociales durante las últimas horas, la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Campeche, encabezada por Óscar Borges Sansores, desmintió categóricamente las acusaciones que señalan a esta dependencia como responsable de verter aguas negras en la vía pública, y pidió a los generadores de contenido y usuarios de redes sociales a actuar con responsabilidad al difundir información.



De acuerdo con el funcionario municipal, los señalamientos surgieron a raíz de un incidente ocurrido el pasado martes, cuando una pipa municipal que suministraba agua para trabajos propios de la dependencia presentó una avería en su recorrido. El operador del vehículo detectó la fuga y procedió a repararla de manera inmediata. Sin embargo, en redes sociales se difundieron imágenes y videos que fueron manipulados para sugerir que se trataba de aguas residuales.



Y puntualizó: “Es importante aclarar que esta Dirección no maneja aguas negras ni residuales, y en las imágenes difundidas puede observarse claramente que se trata de agua limpia. La avería fue atendida en el momento por nuestro personal y no representó ningún riesgo para la población ni para el entorno”.

Borges Sansores hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación para verificar la veracidad de los contenidos antes de compartirlos.