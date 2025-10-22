ISR AL AGUINALDO ES “GOLPE FUERTE” DEL GOBIERNO FEDERAL A LOS TRABAJADORES; SERGIO PÉREZ

¿POR QUÉ NO HIZO CONSULTA CIUDADANA?

San Francisco de Campeche.- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Campeche, Sergio Pérez Barrera, calificó como un “golp3 fuerte” a la economía de los trabajadores la decisión unilateral del Gobierno Federal de aplicar retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al pago de aguinaldos. “Es una medida decepcionante y bastante lesiva contra el poder adquisitivo de la clase trabajadora que refleja que la voz del ciudadano no es escuchada, pues sólo hay consultas ciudadanas a conveniencia o por razones electorales”, criticó.



Siempre, afirmó, el aguinaldo ha sido un recurso que el trabajador espera cada año para hacer frente a los gastos acumulados o para disfrutar con su familia, pero ahora con esta medida, su capacidad de compra se reducirá considerablemente.



Pérez Barrera consideró que la disposición fue “tomada a la ligera” y contradice el discurso gubernamental de apoyo a los sectores más vulnerables al afectar precisamente a los que menos tienen, ya que la mayoría de la población no es rica.



Consideró que el problema radica en la insuficiencia de recursos federales para sostener los programas sociales, lo cual ha llevado a buscar nuevas fuentes de ingreso entre los mismos trabajadores.



El líder empresarial explicó que aunque la retención no impacta directamente a las empresas, sí reduce el poder de consumo de los empleados, y ejemplificó que si una empresa iba a pagar 5 mil pesos de aguinaldo, los seguirá desembolsando, pero el trabajador ya no recibirá ese dinero íntegro, sino menos por la retención, por lo tanto, gastará menos, y si baja el consumo se frena la economía.