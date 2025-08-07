TENEMOS MAYORÍA Y DEBEMOS ARMAR BIEN LA CARPETA PARA DESAFORAR A ALITO: ELDA CASTILLO; QUE NO ENCUBRIRÁN A NADIE EN EL CASO ADÁN AUGUSTO

Al preguntarle sobre el proceso de desafuero contra el exgobernador y actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la diputada federal morenista Elda Castillo Quintana apuntó: “Tenemos mayoría y en septiembre se debe decidir, pero nada más hay que armar bien la carpeta, pues tenemos que ser apegados a la legalidad”.

Y de la denuncia que pesa sobre el exgobernador de Tabasco y hoy coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto, aseguró que se apegan a la legalidad y que no van a encubrir a nadie.

La doctora Claudia –Sheinbaum Pardo, presidenta de México–, siempre ha sido de que se tiene que hacer lo legal, agregó Castillo Quintana, y puntualizó: “Con Alito no lo vamos a dejar, y no sólo es que se le consigne, sino que devuelta al pueblo lo robado, porque el pueblo no quiere encarcelamiento, quiere que devuelva lo que se robó y eso nosotros lo vamos apoyar”.

Dijo que el caso lo tiene la Sección Instructora, donde lo están analizando a pesar de que hay receso, pero en septiembre se define, tenemos mayoría y la carpeta debe ser bien armada.

En el caso de Adán Augusto dijo: “Nos apegamos a la legalidad, sea quien sea, del PRI, del PAN, de Morena, nos apegamos a la legalidad. No vamos a encubrir a nadie”.