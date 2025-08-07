EN REDES: REGALAR REFRIGERADORES A MIL DE LOS 429 MIL CAMPECHANOS POBRES NO COMBATE ESA CONDICIÓN HUMANA, CRITICAN

A través de un video en sus redes sociales, el dirigente estatal del PRI, Ricardo Miguel Medina Farfán, criticó el IV Informe de Gobierno de la gobernadora Layda Sansores al recalcar que la pobreza se combate con empleos formales, vivienda con servicios y lo que haga que las personas puedan desarrollar su potencial, no con refrigeradores a mil de las 429 mil personas en situación de pobreza.

Al anunciar que “hoy te vamos a decir todo lo que no te contaron en el Informe”, el video expone que en Campeche hay 429 mil personas en situación de pobreza, lo que representa el 45 por ciento de toda la población, que no tiene vivienda, carece de servicios en su casa o porque no tiene seguridad social.

Y Medina Farfán remató: “Presumieron que regalaron mil refrigeradores a personas en situación de pobreza, pero ¿acaso esta es la mejor manera para resolver este problema en Campeche?”.