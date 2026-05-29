RECHAZA MOCI REFORMA JUDICIAL PORQUE PROFUNDIZA ERRORES Y DEBILITA LA JUSTICIA

-“CON LA ‘TÓMBOLA’ SE SIGUE APOSTANDO AL AZAR Y NO AL MÉRITO”: IGNACIO MUÑOZ

San Francisco de Campeche.- El diputado local de Movimiento Ciudadano, Ignacio José Muñoz Hernández, anticipó que su voto será en contra de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial, al considerar que la iniciativa, lejos de corregir los errores del actual modelo, “los consolida y profundiza”.

Desde el Congreso del Estado de Campeche, el legislador expuso que, aunque la reforma se presenta como un perfeccionamiento del sistema, el análisis de su contenido revela que los problemas de fondo persisten, pues se mantiene la “tómbola” para definir candidaturas, con lo cual se sigue apostando al azar y no al mérito.

“Seguimos sin contar con filtros verdaderamente eficaces para garantizar que quienes aspiren a impartir justicia tengan experiencia acreditada, trayectoria profesional sólida y estén libres de cualquier vínculo con intereses ilegales o con la delincuencia organizada”, afirmó.

Muñoz Hernández también criticó que no se fortalezca el servicio de carrera judicial, pues se exige capacitación permanente a jueces y magistrados, pero no se construyen las condiciones institucionales para que la experiencia y el conocimiento sean el eje del sistema. “Se les pide más a las personas juzgadoras mientras se debilitan los mecanismos que permitían formar perfiles especializados”, sentenció.

Otro de los puntos que generan rechazo en el legislador es la falta de garantías para la imparcialidad de los Comités de Evaluación. Muñoz Hernández advirtió que quienes decidirán qué perfiles llegan a la boleta operan bajo reglas insuficientes, sin candados que generen confianza pública. “Cuando la confianza falla desde el origen, todo el proceso nace cuestionado”, enfatizó.

Además, advirtió sobre los riesgos de manipulación del voto mediante “acordeones”, la mezcla de la elección judicial con una eventual revocación de mandato y la concentración excesiva de funciones en órganos evaluadores, lo que podría generar discrecionalidad y errores.