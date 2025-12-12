REZAGO DE 1,552% DE LA FISCALÍA DE CAMPECHE EN CUMPLIMIENTO DE MANDATOS JUDICIALES, “DESTACA” ENTRE LAS 4 PEORES DEPENDENCIAS DEL PAÍS: SIN EMBARGO

En un videorreporte difundido a través de sus redes sociales, el medio Sin Embargo expone que entre las 4 fiscalía estatales que destacan por su crecimiento exponencial en rezago está la de Campeche, con 1,552% reflejado en las 699 órdenes adicionales pendientes por cumplimentar al cierre de este año, pues al inicio tenía 43.



Las entidades que registran preocupante retroceso en cuanto a su capacidad de cumplir los mandatos judiciales, que es una de sus principales labores para continuar con las investigaciones, son Tabasco, Puebla y Sonora.



Sin Embargo al Aire resalta que uno de los aspectos más sensibles del trabajo de las fiscalías es su capacidad no sólo para judicializar las carpetas de investigación, sino para ejecutar órdenes de aprehensión, citatorios y reaprehensiones concedidas por jueces, y se basa en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2025, elaborado con datos proporcionados por las propias procuradurías y fiscalías, que muestra cómo al menos 22 de 29 fiscalías estatales cierran el año con un mayor rezago de órdenes pendientes de ejecutar, del que tenían al iniciar el año.



A nivel nacional aumentaron en 5.20% el total de las órdenes judiciales pendientes de cumplimentar, lo que equivale a 9 mil 414 órdenes adicionales, pues el año comenzó con 180 mil 862 pendientes y cerró con 190 mil 276 sin ejecutar.