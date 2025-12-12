AL CALOR DE ADÁN AUGUSTO, SU HIJO PAYAMBÉ COBRÓ MÁS DE $838 MIL EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE TABASCO: AZUCENA URESTI

En un reporte difundido a través de su programa en Radio Fórmula, la periodista Azucena Uresti presentó un reporte que indica que entre 2021 y finales de 2023, Adán Payambé López Estrada, hijo del exgobernador y actual coordinador de senadores Adán Augusto López, apareció en nómina del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, lapso en el que se embolsó $838, 850.08 con 66 quincenas que le fueron pagadas, durante la gestión de su padre.



Gracias a la investigación del corresponsal en Tabasco, Gilberto Núñez, precisó que en esos 3 años recibió sueldo quincenal de $12,384.52 como secretario auxiliar del Consejo de la Judicatura del Estado.



Azucena Uresti recalcó que, al igual que los hijos de Andrés Manuel López Obrador, los vástagos de Adán Augusto López cruzaron la línea, porque no es dónde trabajen, sino cómo lo hacen: traficando con influencias o “palancas”, lo que evidencia las palabras vacías del exmandatario federal de que no iba a permitir la corrupción, el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo, “ninguna de esas lacras de la política, y no le voy a fallar al pueblo”.



Al respecto, el medio Tabasco Hoy señaló que esta estructura exhibe más que un empleo para un familiar: revela un esquema que consolidó la influencia del exgobernador Adán Augusto y aseguró el control político dentro del TSJ, y sentenció: “Los pagos revelan una red familiar que mantiene influencia política, vulnerando autonomía y controles institucionales”.

Simultáneamente, Augusto Andrés López Estrada, segundo hijo del exmandatario, cobraba en la Cámara de Diputados más de 800 mil pesos en 23 meses, también sin haber concluido la licenciatura.



Payambé también aparece en un contrato de asesorías en el Senado desde 2018 por 60 mil pesos. Desde 2022, figura como secretario auxiliar.