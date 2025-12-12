DESIGNAN A NUEVO TITULAR DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN CAMPECHE

La titular de la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social, Annabel Báez Vázquez, entregó el nombramiento a Jonathan del Jesús Naal Jiménez como titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por instrucción de la gobernadora Layda Sansores San Román y de la secretaria de Gobierno, Liz Hernández. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje es un órgano dependiente de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, responsable de la atención y resolución de conflictos laborales en la entidad.